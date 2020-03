“Italia, bellezza da condividere”: l’unico virus è la bellezza

“Quando qualcosa emoziona, dentro di te senti sbocciare la vita“.

In un video di 60 secondi il portale turistico Visit Italy cerca di mostrare e far capire che nessun virus potrà fermare la bellezza che contraddistingue l’Italia.

55 siti Unesco, al 2019, sono lì a confermare ciò che l’Italia può rappresentare nello scenario mondiale. 55 siti Unesco in Italia ( al pari con la Cina) riconosciuti patrimonio dell’Umanità con una lista che comprende monumenti, siti archeologici, ville e dimore storiche, città e isole.





Il video di 1 minuto forse non basta per raccontare che l’Italia è uno dei paesi più attraenti al mondo ma sicuramente dà un’idea di quanto dal Nord al Sud lo Stivale è ricco di storia, tradizioni, arte, cinema e cultura e gli scorci del video, da non perdere il “Buongiorno Lara” all’ottavo secondo: riconoscete il posto?, devono significare appartenenza e orgoglio per ciò che è l’Italia.

Il video è un montaggio delle sensazioni vissute dai viaggiatori e condivise da loro stessi su Instagram. Un video che sta diventando virale per sostenere il nostro paese in un momento difficile come quello odierno, alle prese con l’emergenza dal coronavirus.

Restiamo uniti, restiamo Italiani.