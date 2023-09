Iscrizioni aperte e anteprima Prime Minister Basilicata con la scrittrice Maria Anna Di Gioia

Si terrà venerdì 15 settembre 2023, alle 18.00, al Birrificio 79, in Via delle Beccherie, 54 a Matera, l’anteprima della terza edizione lucana di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne sostenuta dall’associazione di promozione sociale Matera Letteratura. Ospite la scrittrice Maria Anna Di Gioia, autrice del volume “Com’è l’acqua?”. Riconoscere ogni giorno il mare invisibile del patriarcato, Settenove edizioni. Modererà l’incontro Vanessa Vizziello, componente di Prime Minister Basilicata.

“Nel corso della presentazione – comunicano le organizzatrici- sarà possibile raccogliere le iscrizioni alla terza edizione di Prime Minister Basilicata che prevede l’approfondimento di temi legati alla politica, all’economia, all’ambiente e alla scienza, alla cultura e allo sport. Sotto i riflettori anche argomenti legati al femminismo e alla religione, con focus sulla leadership delle donne nei diversi settori con l’obiettivo di ridisegnare rapporti non condizionati da soffocamenti e modelli maschilisti. In programma – informa la nota- otto tappe in diversi comuni della Basilicata con ospiti e attivisti nazionali e locali impegnati nei diversi campi della vita politica, culturale e sociale del Paese”.

C’è tempo fino al 1°ottobre 2023 per iscriversi online: https://www.primeminister.it/becoming-prime-minister/

Il libro

Nelle scuole italiane i percorsi di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere occupano principalmente il periodo attorno alla Giornata internazionale del 25 di novembre, ma il sessismo si esprime in ogni ambito della vita quotidiana, ogni giorno dell’anno.

Il volume è pensato per strutturare un percorso in classe sul tema della violenza di genere a partire da un calendario di Giornate e ricorrenze note: la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Epifania, San Valentino, la Giornata internazionale della donna, la Festa del papà, la Festa della mamma e la Giornata mondiale contro l’omobitransfobia.

Un itinerario di conoscenze e pratiche per la scuola secondaria di secondo grado, che copre i dieci mesi del calendario scolastico, con testi teorici e attività laboratoriali da integrare alla didattica quotidiana. Per riflettere con ragazze e ragazzi su stereotipi, conflitti e dinamiche di potere partendo dalla riflessione sulle manipolazioni culturali che ruotano attorno alle festività più popolari.

L’autrice

Docente di Lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado, dottoressa di ricerca in Letterature moderne comparate, attivista transfemminista, si occupa di didattica e web, femminismi e saperi di genere. È coautrice di English around the Web (B.A Graphis editore, 2006) e anima il blog Laparolaeffe. ll mio spazio di ricerca su femminismi e saperi di genere.

Prime Minister Basilicata è una delle scuole di Prime Minister, progetto “ideato” da Movimenta e Farm Cultural Park e promosso da Matera Letteratura.

Project Partner locali: Casa Netural, Risvolta, L’Albero

Sponsor sostenitori: Ego Italiano, Autocity Matera, Eco Verticale, DeerSpensa

www.primeminster.it

https://www.facebook.com/PrimeMinisterGiovaniDonne