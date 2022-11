Investito da tram a Milano, vittima originaria della Basilicata

Era originario di Policoro Luca Marengoni, il 14enne morto ieri mattina a Milano, investito da un tram, mentre andava a scuola in bici. La madre del ragazzo, Annamaria Lacangellara, è nata e cresciuta nel centro jonico, dove vivono ancora i nonni. Qui la giovane vittima trascorreva le vacanze estive assieme alla sua famiglia.

La notizia ha particolarmente colpito la comunità di Policoro, dove la famiglia Lacangellara è molto conosciuta. Il sindaco, Enrico Bianco, è partito per raggiungere Milano e testimoniare il cordoglio e la vicinanza di tutta la cittadina. Intanto, la procura del capoluogo lombardo, che ha aperto un’inchiesta, sta valutando di disporre una consulenza cinematica per verificare la velocità a cui viaggiava il tram. Gli inquirenti stanno anche visionando le telecamere della zona , mentre l’alcol test eseguito sull’autista ha dato esito negativo. Disposto anche il sequestro del tram con analisi sulla “scatola nera” e sulle telecamere interne, per ricostruire fin nei minimi dettagli, la dinamica di quanto accaduto. La tragedia è avvenuta poco dopo le 8 in via Tito Livio, tra Porta romana e Calvairate. Come ogni mattina da inizio settembre Luca con la sua bicicletta era partito dal quartiere Citta Studi, dove abitava con i genitori e il fratello maggiore, per iniziare la prima ora alle 8. 30 al liceo scientifico Albert Einstein (frequentava la classe I D).

Oggi per Milano è un giorno molto triste», ha scritto in un tweet il sindaco Giuseppe Sala. «Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino», ha concluso il sindaco. Anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha espresso vicinanza alla famiglia del ragazzino: «Una notizia straziante. Una di quelle notizie che non vorresti mai ascoltare. Ora è il momento del raccoglimento e della preghiera. Da padre, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, mi stringo ai familiari condividendo il loro immenso dolore».