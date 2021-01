Intervista a Leonardo Todaro: Vicepresidente della divisione Nazionale Calcio a 5

Intervista registrata dopo la partita di sabato pomeriggio tra Orsa Viggiano e Città di Melilli. Orsa Viggiano che si prepara al recupero di mercoledì con il Messina.

Una grande vittoria quella con il Melilli e una prestazione importante condita da due gol e una traversa per il portiere dell’Orsa Viggiano Boschiggia che commenta così: “Posso fare solo i complimenti alla squadra per i grandi sacrifici fatti sabato visto che eravamo in pochi. Vista la situazione stiamo facendo, davvero, belle cose. La cosa più bella è dare tutto in campo dopo il grande impegno settimanale”.

IL MESSINA: “Mercoledì sarà una gara tosta: il girone è difficilissimo e non si deve sottovalutare nessuno. Con tante assenze sarà dura ma chi giocherà farà bene”.

LA GARA: “Ci mancheranno importanti calciatori: effettivamente ne sentiamo la mancanza ma nonostante ciò siamo sempre pronti a sostituire i nostri compagni”.

I PORTIERI: “È bello avere dei compagni di reparto giovani: posso provare ad aiutarli. Soni dei bravi calciatori e con il lavoro e i consigli possono crescere ancora”.