Un Silon sontuoso porta alla vittoria l’Orsa Viggiano contro il Melilli (VIDEO)

Una vittoria importante, bellissima e fondamentale quella ottenuta dall’Orsa Viggiano che oltre l’emergenza della vigilia, a partita in corso con il Città di Melilli, perde anche Bavaresco per doppio giallo e Fabio Siviglia per infortunio. Tutto ciò non abbatte i neroverdi che, in un primo tempo molto intenso vanno sotto 0-1 ribaltandola grande ad una gran reazione e andando a riposo sul 3-2 in una prima frazione in cui i lucani si sono caricati di falli.

Nella ripresa ci sarà il festival del gol con gli ospiti che giocheranno più di trequarti di frazione con il quinto di movimento. Per la cronaca oltre alla doppietta, il portiere Boschiggia della formazione del Presidente Domenico Siviglia, colpirà anche una traversa.

Un 10-7 colmo di emozioni con tre punti di platino che valgono tantissimo in vista del primo dei tre recuperi di mercoledì contro il Messina al cospetto del fanalino di coda del girone.

Nel post gara queste le dichiarazioni del tecnico Cesare Rispoli:

TABELLINO

ORSA VIGGIANO-CITTA’ DI MELILLI (3-2) 10-7 Reti: 2:33 (1T), 1:52 (2T), 3:03 (2T) e 5:08 (2T) Silon (O.V.), 5:47 (1T), 7:27 (2T) e 19:50 (2T) Rizzo (M), 16:49 (1T), 17:48 (2T) e 19:30 (2T) Monaco (M), 17:58 Petragallo (O.V.), 19:11 (1T), 16:15 (2T) Luizinho (O.V.), 3:46 (2T) Grossi (AUT) (M), 11:23 (2T) Grossi (O.V.), 14:38 (2T) e 17:59 (2T) Boschiggia (O.V.)

ORSA VIGGIANO: Boschiggia, Petragallo, Siviglia F., Contini, Siviglia G. (K), Grossi, Bavaresco, Silon, Ambrosio, Paolicelli, Luizinho, Brancale. All. Rispoli

CITTA’ DI MELILLI: Failla, Monaco (K), Schembri, Rizzo, Dossantos, Lucas, Parisi, Spada, Felice, Sollano, Mignosa, Bruno. All. Dos Santos

Ammoniti: Bavaresco (O.V.), Luizinho (O.V.) Espulsi: Bavaresco (O.V.)

Spettatori: Gara a porte chiuse nel rispetto delle regole anti-Covid

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA

PARTITA, PRIMO TEMPO:

SECONDO TEMPO: