Internet: webinar settimanale dedicato a donne lucane

“La Commissione regionale Pari Opportunità della Basilicata promuove la diffusione della Scuola di Internet per tutti, attivata da TIM con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale. L’iniziativa fa parte del programma nazionale Operazione Risorgimento Digitale lanciato da TIM un anno fa con una grande scuola mobile, finalizzato a chiudere il digital divide culturale nel Paese.

Partiranno delle classi dedicate alle donne lucane del corso online gratuito ‘Migliorare la vita nel digitale’, che prevede un webinar settimanale di circa un’ora per quattro settimane consecutive con tutor ed insegnanti dedicati, con l’obiettivo di accompagnarle all’uso della rete, cogliere tutte le opportunità e i vantaggi della vita digitale, attraverso l’utilizzo quotidiano delle nuove tecnologie ed applicazioni”. Lo rende noto la presidente della Crpo, Margherita Perretti:

“In particolare -spiega Perretti -, i temi trattati nei primi quattro appuntamenti saranno: “Il digitale in tasca”, per ottimizzare e personalizzare le configurazioni del proprio device, scoprire gli strumenti digitali quali cloud, antivirus, password e pin; ”Pagamenti digitali in sicurezza”, per gestire in sicurezza home banking, e-commerce e shopping online; ”Io, cittadino digitale”, per conoscere ed imparare ad utilizzare gli strumenti della PA e migliorare la vira quotidiana: da SPID a PagoPA fino al Fascicolo Sanitario Elettronico; ”Salute e benessere on line”, un’introduzione alle applicazioni per la salute, benessere e tempo libero, oltre al mondo della medicina che cambia con il digitale.

Inoltre, verranno messi a disposizione contenuti da fruire in e-learning, materiali di approfondimento, test ed esercitazioni. Al termine del corso, per i partecipanti che lo vorranno, sarà verificato il livello di conoscenza raggiunto con un questionario e sarà rilasciato un certificato che riconosce le competenze acquisite”.

Per poter iscriversi ai corsi (entro il 20 febbraio) e conoscere tutte le informazioni sul progetto andare sul link: https://forms.gle/K4zpVyz2VhFxnh3M8