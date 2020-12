Intensificati i controlli di polizia in occasione delle festività natalizie e di fine anno

In occasione delle prossime festività in ottemperanza alle direttive impartite dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha intensificato i servizi di controllo in ambito provinciale a partire da oggi lunedì 21 dicembre.

I controlli sono finalizzati a garantire l’attuazione delle misure per contrastare la diffusione del virus Covid-19, nonché a prevenire e reprimere ogni forma di reato, in particolare quelli c.d. predatori.

Allo svolgimento dei suindicati servizi concorrono, oltre al personale della Polizia di Stato, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale. Le diverse pattuglie sono presenti sulle principali arterie stradali, sia urbane che extraurbane per verificare la legittimità degli spostamenti e l’osservanza delle prescrizioni anti-Covid.

Per quanto concerne l’emergenza “Coronavirus”, come stabilito dalle ultime disposizioni governative, dal 21 dicembre fino al 6 gennaio prossimo è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni diverse. Inoltre, per i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio p.v., valgono le regole restrittive stabilite per le “zone rosse”. Nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio p.v. si applicano le misure previste per la “zona arancione”, consentendo però alcuni limitati spostamenti dai Comuni più piccoli entro un’area delimitata.

Si rammenta che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 è sempre vietato spostarsi se non per particolari motivazioni.

Si ricorda infine che dal 24 dicembre al 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone, oltre a quelle ivi già conviventi. Possono aggiungersi i minori di anni 14 sui quali è esercitata la potestà genitoriale, nonché le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Si sollecita il senso di responsabilità di tutti in merito al rispetto delle disposizioni vigenti.