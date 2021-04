“Inspiring Women” con Francesca Palumbo, 28 aprile in diretta sulla pagina Rotaract Club Val d’Agri

Il Rotaract Club Val d’Agri e il Rotaract Club Potenza organizzano la seconda puntata della serie di incontri “Inspiring Women”.

La seconda puntata della serie avrà come ospite Francesca Palumbo, schermitrice italiana, vincitrice della medaglia di bronzo ai Campionati europei di scherma 2019 nel fioretto a squadre.

Inspiring Women nasce con l’intento di ispirare le ragazze e le donne attraverso le storie di giovani donne che hanno realizzato qualcosa di proprio in svariati campi, dall’imprenditoria allo sport, passando per l’arte.

L’evento online, che si terrà mercoledì sera alle ore 21:00, sarà in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione locale, RAC Val d’Agri e sarà fruibile a tutti.

