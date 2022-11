Infrastrutture: Guardia di finanza e Ansfisa insieme per la sicurezza

Sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede rapporti di futura collaborazione tra l’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) e la Guardia di Finanza. L’accordo e’ stato firmato dal capo di stato maggiore del comando generale della Guardia di Finanza, generale Francesco Greco, e dal direttore dell’Ansfisa Domenico De Bartolomeo. “L’accordo – spiega una nota congiunta – annovera, tra le aree della cooperazione, la tutela degli interessi economico-finanziari correlati alla sicurezza delle reti infrastrutturali ferroviarie, stradali e autostradali e dei trasporti a impianti fissi”. In questo contesto e’ prevista la condivisione di dati e informazioni, con la possibilita’, per i reparti della Finanza, di utilizzare i dati rilevati dall’Agenzia nell’ambito delle proprie attivita’ d’istituto.

