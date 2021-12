Incontro informativo a Viggiano sul “Bando Misura 6.1”, incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole

Il presente Avviso Pubblico attiva la sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014/2020, la quale prevede il riconoscimento di un aiuto forfettario per il primo insediamento dei giovani agricoltori e l’adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte.

L’Avviso, in particolare, adotta una procedura finalizzata alla semplificazione ed al contemporaneo rafforzamento dei controlli amministrativi, tale da ottimizzare la gestione dell’elevato numero di potenziali richieste dei beneficiari

Nello specifico, la procedura prevede due distinte fasi:

FASE 1 – PRE-AMMISSIONE A FINANZIAMENTO: ENTRO IL 18 GENNAIO 2022 ORE 16:00, i potenziali beneficiari presentano l’istanza di candidatura, compilando l’apposito format sul portale SIARB della Regione Basilicata, collegandosi al link, https://agricoltura.regione.basilicata.it/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020/ e trasmettendo l’attestazione dei punteggi attribuibili alle rispettive proposte progettuali. Sulla scorta di quanto trasmesso dai proponenti il RdS elabora una graduatoria provvisoria che è pubblicata sul BURB con l’indicazione dell’avvio della Fase 2. Tale graduatoria delimita le istanze rientranti nel 130% della dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico e consente esclusivamente ai rispettivi proponenti di accedere alla fase successiva.

FASE 2 – RILASCIO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PRESENTAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA): tale Fase è aperta con apposito atto dirigenziale da pubblicarsi sul BURB. ENTRO 45 GIORNI dalla pubblicazione di tale atto dirigenziale sul BURB, entro le ore 16.00 dell’ultimo giorno, i potenziali beneficiari rientranti in posizione utile al finanziamento nella graduatoria di cui alla FASE 1 presentano la domanda di sostegno e la documentazione a corredo attraverso il SIARB. Terminate le istruttorie di natura tecnico/ammnistrativa sui PSA presentati dai proponenti rientranti nella sopra menzionata graduatoria, il RdS provvede ad organizzare ed effettuare specifiche visite in azienda finalizzate in particolare a:

• validare l’uso del suolo in casi di dubbia attribuzione dello Standard Output;

• verificare l’applicabilità della Tabelle degli Obiettivi del PSA;

• operare altre verifiche non eseguibili mediante controlli di tipo meramente amministrativo.

Al termine di queste visite in azienda, che costituiscono parte integrante dell’attività istruttoria, è pubblicata sul BURB la graduatoria delle istanze ammesse e di quelle finanziabili fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando. Successivamente si procede alla consegna dei provvedimenti di concessione.

