Incidente sulla 598 nel comune di Missanello. I feriti trasportati in ospedale

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso le sedi distaccate di Villa D’Agri e San Chirico Raparo, in data odierna alle ore 10.40 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS. 598 al Km 71 nel comune di Missanello.

I VV.F. all’arrivo sul posto hanno trovato due furgoni coinvolti in uno scontro frontale, uno dei due trasportava bottiglie di GPL vuote. Tre persone coinvolte di cui una incastrata ed è stato necessario l’utilizzo di attrezzature tecniche per poterla estrarre dall’abitacolo. Il personale del 118 intervenuto con due autoambulanze ed elisoccorso, ha preso in carico i feriti e li trasportati in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada per un totale di dieci unità.

La strada è stata chiusa al traffico per qualche ora.