Incidente stradale sulla SS598 nel territorio di Armento

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso le sedi distaccate di Villa D’Agri e San Chirico Raparo, in data odierna alle ore 09.05 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS 598 km. 66 + 900 nel comune di Armento.

All’arrivo sul posto hanno trovato una autovettura fuori strada completamente capovolta, all’interno dell’auto due persone già fuori dell’abitacolo e alle prime cure del personale sanitario.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi e provveduto al recupero. Sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada, un autogrù ed una autoscala per un totale di tredici persone unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Stradale e 118.