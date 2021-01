Incidente stradale sulla SS 653 – Senise

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con il personale del distaccamento di Lauria, in data odierna dalle ore11.50 circa, sono intervenuti sulla SS 653 al Km 46 +950 nel comune di Senise per incidente stradale.

Coinvolta una autovettura “Audi” alla guida un uomo cosciente che accusava forti dolori, pertanto è stato trasportato in ospedale con l’elicottero del 118.

I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l’insorgere di incendi, supportato il personale medico e fatta assistenza all’elicottero.

I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Intervenuti anche Carabinieri e 118.

