Incidente stradale nel potentino, gli occupanti dell’auto trasportati in ospedale per precauzione

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Lauria, la notte scorsa alle ore 3.20 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.P. 4 poco prima del centro abitato di Rotonda (Pz).

I VV.F. giunti sul posto, hanno trovato una autovettura Tipo Audi A1 fuori strada, i due occupanti un ragazzo ed una ragazza erano già fuori dell’autovettura e sottoposti ad un primo controllo sanitario da parte del personale 118 intervenuto e successivamente trasportati in ospedale a Lagonegro.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

La strada è stata chiusa per consentire il recupero del veicolo con una autogrù privata. Le operazioni si sono concluse alcuni minuti fa.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e soccorso stradale.