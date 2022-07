Incidente stradale al km 42 della SS 598

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Villa D’Agri, la scorsa notte alle ore 22.05 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS. 598 al Km 42+100 nel comune di Viggiano.

I VV.F. all’arrivo sul posto hanno trovato una autovettura che a seguito di incidente stradale, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Viggiano, si è incendiata.

L’uomo dell’88 alla guida era già fuori dell’abitacolo ed è stato trasportato presso l’ospedale di Villa d’Agri per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area trattandosi di un veicolo alimentato a gas, con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e 118.

