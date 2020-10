Incidente in moto: perde la vita un ragazzo di 32 anni

Tragedia ieri sera a Tursi, in località Frascarossa, lungo la strada di collegamento tra la Val d’Agri e il centro della collina materana: un giovane di 32 anni, Luigi Gallo, ha perso la vita in seguito ad un incidente.

Luigi si trovava a bordo della sua moto e stava facendo rientro a Tursi quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è finito in un fossato. Vano l’intervento del 118: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane a seguito di un severo trauma cranico-facciale.

FONTE UFFICIO STAMPA BASILICATA