Incidente in fabbrica, restano gravi le condizioni dell’operaio ferito

Sono ancora gravi le condizioni dell’operaio napoletano di 36 anni ferito sul lavoro, ieri mattina, all’Eugea Mediterraneo, azienda di conserve alimentari che si trova a Lavello. L’operaio è stato investito da un forte getto di vapore che sarebbe stato causato dallo scoppio di una caldaia. Trasportato in eliambulanza all’ospedale “San Carlo” di Potenza, data la gravità delle lesioni riportate (ustioni sul 90 per cento del corpo), l’uomo è stato trasferito – sempre in elicottero – al reparto grandi ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Nello stesso stabilimento, sempre ieri mattina, intorno alle 11, mentre erano in corso i sopralluoghi del personale dell’Azienda sanitaria e dell’Ispettorato del lavoro, un’altra operaia è stata investita da un muletto. Trasportata in ospedale, le è stato riscontrato un trauma alla caviglia.

Il vano caldaia dove è avvenuto il primo incidente è sotto sequestro. Sul caso indagano i carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che riaccende il tema della sicurezza sul lavoro.

Potrebbe interessarti