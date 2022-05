Incidente ieri pomeriggio sulla 598 nei pressi di Sant’Arcangelo

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, ieri pomeriggio alle ore 19.00 circa, sono intervenuti per incidente stradale SS 598 km 89 nel comune di Sant’Arcangelo.

I VV.F. in servizio presso le sedi distaccate di Villa d’Agri e San Chirico Raparo, si sono portati sul posto e hanno trovato tre autovetture coinvolte, una Audi A3 con un uomo, una Mini con una donna ed una Toyota con due persone a bordo. A supporto anche una squadra del Comando di Matera del distaccamento di Policoro.

La donna a bordo della Toyota era incastrata all’interno dell’abitacolo, mentre nel vano motore era in atto un principio di incendio, i Vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme ed estratto la donna per poi affidarla al 118, successivamente hanno messo in sicurezza gli altri veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, il 118 con due autoambulanze ed elisoccorso.