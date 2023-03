Incidente Guidonia, era lucano uno dei due piloti morti

Eerano impegnati in un volo di addestramento i due piloti morti stamane nei cieli di Guidonia, nei pressi di Roma, dopo che i loro velivoli si sono scontrati.

Due Siai Marchetti 208 dell’Aeronautica militare, appartenenti al 60° stormo, hanno impattato mentre sorvolavano l’area attraversata da via della Longarina. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, del 60° stormo di Guidonia, originario di Montalbano Jonico, e il maggiore Marco Meneghello, dello stesso stormo.

Uno dei due aerei è finito tra i palazzi in via della Longarina . L’altro, proprio quello del militare lucano, è riuscito ad atterrare su via delle Margherite evitando le case e schiantandosi contro una macchina. Pere che il pilota fosse ancora vivo quando alcuni vicini stavano hanno provato a spegnere fiamme con un estintore. Il mezzo, però, sarebbe esploso poco dopo.

La procura di Tivoli ha avviato un’inchiesta sull’incidente. La Premier Giorgia Meloni ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei due piloti deceduti e ai vertici dell’Aeronautica Militare. Lo stesso ha fatto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Certo di interpretare i sentimenti dell’intera comunità regionale, esprimo il profondo cordoglio per la morte dei due militari italiani dell’aeronautica militare che sono deceduti oggi a causa di uno scontro fra i velivoli nei cieli di Guidonia. Alle famiglie del lucano Giuseppe Cipriano, tenente colonnello originario di Montalbano Jonico, del maggiore Marco Meneghello ed all’Aeronautica Militare rivolgo le più sentite condoglianze a nome del governo regionale della Basilicata“. È il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la morte dei due militari dell’Aeronautica avvenuta oggi in un’incidente.