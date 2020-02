Incendio tra Marsico Nuovo e Paterno nei pressi della SS598

Send an email





Incendio scoppiato sulla ss598 ad un 1 km dallo svincolo Paterno-Galaino con cause ancora incerte.

Fiamme abbastanza alte sui 2-3 metri, allertati i Vigili del Fuoco e Carabinieri. Il vento non sta aiutando spingendo le fiamme verso la carreggiata ma non ci sono pericoli per gli automobilisti.

I Vigili del Fuoco con le pompe dell’acqua hanno spento l’incendio in poco tempo.

Traffico rallentato sul tratto interessato dall’incendio.





La notizia c’è stata segnalata da un automobilista che passava in quel momento.