Incendio isola ecologica a Senise

I vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale del distaccamento volontario di Terranova del Pollino, in data odierna alle ore 14,20 circa, sono intervenuti a Senise per incendio isola ecologica.

Le fiamme provenienti dall’esterno dell’area dove è presente l’isola ecologica, hanno coinvolto materiale depositato nell’area stessa, diverse gomme bruciate che hanno generato una intesa colonna di fumo nero.

L’alta temperatura ha coinvolto una parete di un fabbricato attiguo all’incendio provocandone la caduta parziale.

L’opera dei VV.F. è servita a contenere l’incendio, evitando il coinvolgimento di altro materiale depositato e di un fabbricato con all’interno contenitori ecologici.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e Consorzio di Bonifica.