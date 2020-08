In uscita il nuovo singolo di Domenico Carlomagno: “Cristallo baccarat”

A distanza di 3 anni dall’uscita di “Visionari delle due”, il secondo album del giovane artista lucano, è in uscita il singolo “Cristallo baccarat”, un brano dal gusto rinnovato.

Domenico Carlomagno è un cantautore, o cantastorie come ama definirsi, che nasce l’8 Maggio del 1993 a Marsicovetere (PZ) e vive a Sarconi nel cuore della Val d’Agri. Fin da piccolo è stato attratto dalla musica, ma in particolare da uno strumento, la chitarra.

Il sound a cui aveva abituato i suoi ascoltatori fa spazio a un’influenza nuova: il pop acustico della traccia tira fuori un’anima filo indie, per una commistione davvero originale.

La traccia, prodotta da Sonos Music, con arrangiamenti e mastering a cura di Corrado Production, vede inoltre la collaborazione del maestro Silvio De Filippo alle chitarre.







Musica e testo sono dello stesso Carlomagno che con piglio nuovo e tanta energia racconta le sue fragilità. Più sfrontato ed estroverso, Carlomagno palesa la sua visione di una società debole, guardando dentro ma soprattutto fuori di se.

Il video, realizzato da CUBO Produzioni e interamente girato in Basilicata, esprime la voglia del cantautore di preservare e mantenere in vita il bambino che è in ognuno di noi.

Il singolo in uscita il 3 Agosto, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

