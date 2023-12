Il Tiberino Lucano 2023 per la cultura a Luigi Catalani, per l’economia a Michele Albanese

La Terza edizione del Premio “Il Tiberino Lucano”, organizzato dalla Sezione Lucana dell’antica e prestigiosa Accademia Tiberina, quest’anno consegnato a due eminenti personalità del mondo della cultura e dell’economia del territorio della Grande Lucania, sarà anche l’occasione per discutere di Terre Lucane, Mezzogiorno ed Europa. Un convegno per approfondire, conoscere, sperimentare idee …

Dopo Tonia Cartolano di Sky Tg24 e nel 2021 -il poeta e grecista, Donato Antonio Loscalzo insieme all’imprenditrice, Stefania D’Ottavio. Dopo, nel 2022, Michele Lapadula, manager e imprenditore della cooperazione lucana, quest’anno (2023) il Tiberino Lucano viene assegnato al direttore generale della Banca di Monte Pruno, Michele Albanese per il settore economia. Mentre per il settore cultura il premio andrà a Luigi Catalani, direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza.

Convegno e cerimonia si terranno presso il Polo Bibliotecario di Potenza al Rione Santa Maria. A partire dalle 16,00 del 21 dicembre p.v.

Dunque, le Terre Lucane al centro del Mezzogiorno e dell’Europa mediterranea. la Basilicata con le sue risorse, le opportunità ed anche le contraddizioni storiche che la contraddistinguono. La Basilicata di oggi con dinnanzi a se sfide forse definitive. Se ne parlerà nel corso del dibattito che anticipa i premi e i riconoscimenti accademici. In particolare con Gianpiero Perri, che in questi anni è stato a fianco del governatore, Vito Bardi, curando la programmazione dei fondi legati al Pnrr e non solo. Perri si confronterà con Aldo Michele Radice che della Regione è stato ai vertici istituzionali, assessore e presidente del consiglio, dirigente di enti strumentali e di uffici regionali. Non ultimo, interverrà a portare il suo contributo, il direttore generale della Banca di Monte Pruno, Michele Albanese che concretizza in sé l’idea di Basilicata e di Terre Lucane allargate. Luigi Catalani, interprete privilegiato del settore culturale, descriverà come proprio la cultura sia diventata per la nostra terra volano di crescita, affermazione di un’antica e preziosa identità e, perché no, di sviluppo anche in rapporto al turismo. L’analisi geopolitica sarà invece affidata al presidente del’Accademia Tiberina Lucana, Nicola Pascale, che da storico tratterà il momento che l’Europa, l’Italia e il Mezzogiorno stanno attraversando. Gianfranco Blasi, scrittore e giornalista, coordinerà l’evento, la cui organizzazione è affidata, insieme al direttivo dell’Accademia, al Segretario generale, Rocco Carbone.