Il sogno di un ragazzo

Oggi incontriamo Pierpaolo Micca nato a Potenza, l’8 gennaio del 1993. “Da sempre ho amato la musica per la forza che mi infonde dentro” sono le sue prime dichiarazioni al nostro incontro; infatti continua entusiasta “le prime note le ho cantate alla tenera età di 6 anni”. Prosegue con tanta ardore nello spiegarci il suo percorso: “Da quel giorno mi hanno definito un “nuovo talento”, ma io dico solo di sentire dentro una grande passione per la musica e il canto e che mi risulta alquanto semplice costruire una canzone con testi e musica poiché in esse c’è tutto il mio mondo! Il mondo di un giovane che sta costruendosi il proprio futuro pretendendo uno spazio nel quale esprimere sentimenti, emozioni e desideri!

Questi ultimi mesi sono stati ricchi di intuizioni e sensazioni che ho cercato di far emergere nei miei ultimi lavori musicali, tra i quali “Combattente” scritta da Fabiola Potenza , che ha riscosso un piccolo ma importante successo e il cui video è bastato girato nella città di Potenza.

Tra i vari lavori c’è il mio primo EP, “Free to Fly”, il cui omonimo singolo ho avuto il piacere di poter cantarlo durante il “Festival di Potenza” tenutosi a Potenza il giorno 30 Novembre 2013, brano che anche sui social network e in alcune importanti Radio ha riscosso un significativo successo! Incidere anche un semplice CD non è mai una cosa semplice. In particolar modo se alle spalle non si hanno produttori, case discografiche e via discorrendo… A breve l’uscita di un altro mio singolo dal titolo “Via Lontano”. Questo è’ il mio progetto per il prossimo futuro. Non sarà semplicissimo, ma con me ci sono persone che credono in questa possibilità e quindi posso far affidamento sulla collaborazione di amici che hanno sposato le mie canzoni, le amano e, per me e con me, lavoreranno duramente affinché il mio nome sia stampato su un pezzo di carta, la mia voce incisa su un pezzo di plastica.

Tra le varie collaborazioni mi piace citare “Maledetti noi” scritta da Emilia Lotito il cui pezzo vanta un piccolo premio come migliore interpretazione.

Questa mia passione e questi sforzi mi stanno insegnando molto. Sto imparando che il mondo non è poi così brutto come vogliono farci credere. Ho imparato che un amico è tuo amico senza aspettarsi niente da te. Che volare è possibile quando dentro ti senti libero e accetti te stesso per quello che sei. Che Dio attraversa la tua storia e la libera da ogni falsità! Che i problemi si risolvono affrontandoli! Che la musica libera le emozioni e ti fa sognare mete sempre nuove ed entusiasmanti! che cantare è gioia !”. Ogni bene a Pierpaolo giovane promettente artista potentino.