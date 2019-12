Il raduno lucano delle sardine, il 27 dicembre a Matera

Sui social si è costituito anche il gruppo delle Sardine Lucane, la pagina facebook ufficiale conta 1148 persone. Esiste anche un gruppo sempre su facebook con 7217 membri.

L’obiettivo – come è successo nel resto d’Italia – è di ritrovarsi in piazza, infatti domani 27 dicembre dalle 18:00 a Matera ci sarà il primo raduno in Basilicata. Il movimento finora conta referenti in 50 comuni della Basilicata.

Il movimento si definisce apartitico ma è visto con favore dalla sinistra italiana. Da metà Novembre a Bologna, passando per il raduno a Roma del 14 dicembre, il movimento si è dato dei punti programmatici:

Uno: pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a lavorare;

Due: chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solo attraverso i canali istituzionali;

Tre: pretendiamo trasparenza dell’uso che la politica fa dei social network;

Quattro: pretendiamo che il mondo dell’informazione traduca questo nostro sforzo in messaggi fedeli ai fatti;

Cinque: che la violenza venga esclusa dai toni della politica e anzi che la violenza verbale venga equiparata a quella fisica;

Sei: abrogare il decreto sicurezza di Matteo Salvini.

A Matera i temi affrontati saranno per lo più lucani: spopolamento, l’immigrazione di massa dei giovani, lavoro, università, sanità e ambiente.

Sulla pagina dell’evento gli organizzatore lucani hanno evidenziato il perchè di questo raduno:

Un pesce silenzioso che si contrappone ai toni e alla retorica dei populisti! Un grande movimento di popolo per cambiare l’Italia, per renderla più giusta, più sostenibile, più solidale, più libera.

Teniamoci stretti come le SARDINE anche in BASILICATA per guardare insieme al FUTURO e per dire NO all’odio, alle discriminazioni, alla paura.

Senza bandiere di partito!

Portate con voi una sardina disegnata anche colorata dai vostri bambini, in quanto futuro di questa regione!