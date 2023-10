Il jazz napoletano sbarca a Lagonegro

L’associazione ‘Amici della musica del Lagonegrese’, nell’ambito delle celebrazioni del quarantennale del Festival internazionale della chitarra (che si svolge ogni anno ad agosto a Lagonegro), ha organizzato per il prossimo 26 ottobre, dalle 9 alle 18, al palazzo Corrado di Lagonegro, la Masterclass di Antonio Onorato dal titolo “Jazz Napoletano: un incontro tra la melodia partenopea e la musica afroamericana per lo sviluppo di un nuovo linguaggio”.

“Una grande opportunità per chi ha intrapreso lo studio della chitarra, e non solo. Un momento di alta formazione artistica per chi vuole confrontarsi da vicino con un musicista e compositore di fama mondiale, tra i più interessanti, che si è fatto strada nel mondo della musica jazz e rock”, dichiara il Maestro Pietro Cantisani, presidente dell’associazione ‘Amici della musica del Lagonegrese’.

Nato il 13 gennaio 1964 ad Aquilonia, Onorato si è avvicinato alla musica fin dalla giovane età ed ha iniziato a suonare la chitarra all’età di 6 anni. La passione di Antonio per la musica lo ha portato a sviluppare le sue attitudini di chitarrista e compositore. Nei primi anni 2000, Onorato ha iniziato a farsi conoscere a livello internazionale per la sua miscela unica di linguaggi, dal jazz-rock, agli stilemi armonico-melodici della tradizione napoletana, alla musica afroamericana, mediorientale e brasiliana. È uno dei pochi italiani ad aver tenuto un proprio concerto al Blue Note di New York, storico tempio del Jazz internazionale. La musica di Antonio Onorato è apprezzata per la sua capacità di fondere generi e culture diverse, creando un suono che è allo stesso tempo moderno e radicato nella tradizione. La sua esperienza comprende anche la world music, con la pubblicazione di diversi album contaminati da varie culture del mondo, e la musica sinfonico-orchestrale, con diversi lavori scritti per orchestra sinfonica. Antonio Onorato ha collaborato con numerosi artisti: Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, Joe Amoruso, Gerald Cannon, e molti altri. Dal 2012 al 2014 è stato special guest in diversi concerti di Pino Daniele.Nel 2018 fonda il progetto “Italian Jazz Guitars” con Fabio Mariani e Gigi Cifarelli. Ha preso parte come solista a numerosi e prestigiosi festival internazionali con artisti del calibro di John Scofield, Jan Garbarek, Charlie Haden, Steve Grossman, John McLaughlin, Pat Metheny, Tito Puente, Toots Thielemans, Tuck & Patty, Gary Burton, Bob Geldolf, Rita Marley, George Benson, ecc.

La masterclass di Lagonegro è incentrata sullo studio della contaminazione dei linguaggi, in particolare sul jazz napoletano, per comprendere come sia possibile suonare “in napoletano”. L’intenso programma prevede insegnamenti relativi alle tecniche di improvvisazione, Antonio Onorato guiderà gli allievi nell’apprendimento dell’armonia simmetrica e dell’armolodia.

Non manca una sezione dedicata al dualismo tra musica e spiritualità: un tema molto importante nel percorso umano e musicale del musicista che ha suonato con Pino Daniele, e di cui era caro amico.

La Masterclass prevede un numero massimo di allievi effettivi e di uditori. Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 ottobre con l’invio del modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.lagonegromusica.it a info@lagonegromusica.it La quota di iscrizione per gli allievi è di euro 50 e comprende il pranzo alla “Locanda da Federico”, sono ammessi anche alcuni uditori con una quota di iscrizione di euro 20.

info e iscrizioni

www.lagonegromusica.it

Info: 349 0581950