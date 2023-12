Il grande teatro a Moliterno, il 6 dicembre Enrico Lo Verso in “Calvino Story” al Teatro Pino

È arrivato il momento del debutto dello spettacolo Calvino story al Teatro Pino di Moliterno mercoledì 6 dicembre, ore 21.00.

L’omaggio a Italo Calvino, nel 100 esimo anniversario della nascita attraverso uno spettacolo che, con ironia e leggerezza, racconta uno dei più grandi interpreti della cultura del ‘900.

Lo spettacolo parte da temi attuali, per sottolineare la modernità di un autore “visionario” che è riuscito ad essere moderno al suo tempo.

ENRICO LO VERSO, anima il racconto e le opere di uno dei più grandi interpreti della modernità dà voce, attraverso la narrazione, ai protagonisti di opere patrimonio collettivo: Marcovaldo, Il Barone Rampante, Le Città invisibili… e tante altre.

ALESSANDRA PIZZI, autrice e regista teatrale, con una particolare vocazione verso i classici della letteratura, già impegnata nella trasposizione scenica di lavori di Calvino e degli autori del 900, tesse la trama entro cui i personaggi e la fantasia di Calvino si muovono e prendono forma.

Un progetto pensato per la riscoperta di uno dei più grandi interpreti della letteratura mondiale, e per raccontare l’estrema razionalità e lucidità che sottendono la creazione di opere ricordate per la loro eccezionale fantasia e per la creazione di luoghi e immagini fantastiche, e per l’uso, spesso, di linguaggi assolutamente innovativi.

Un itinerario tra le opere principali, alla ricerca del vero che Calvino, con straordinaria lucidità, ha saputo raccontare. Un excursus tra i temi cardine della poetica Calviniana: la natura, il progresso, lo sviluppo urbano e per ridisegnare i confini di un “pensiero” straordinario, e riscoprire così la “grandezza” dei classici: straordinari tesori che non hanno ancora smesso di dirci qualcosa. Come diceva Calvino!

Lo spettacolo è prodotto da ERGO SUM PRODUZIONI, con il sostegno del Ministero della Cultura (programma FUS 2022/2024) ed è inserito nella stagione teatrale del Cineteatro Pino con il patrocinio con il Comune di Moliterno.

Calvino story sarà in scena presso il Cineteatro Pino di Moliterno, il giorno 6 dicembre 2023 alle ore 21,00

Biglietti online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/calvino-story-moliterno

Info e prenotazioni al 3279097113