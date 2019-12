Il cantautore lucano Nardozza a Potenza, Villa d’Agri e Corleto Perticara

Send an email





Una scaletta inedita, un viaggio tra i brani originali dai toni pop rock dell’album Fuori Luogo e tra i grandi successi internazionali senza tempo che hanno ispirato il Cantautore nella sua formazione, e che ora rivisita in chiave personale.

Luciano Nardozza torna a suonare nella sua terra di origine in una insolita tripletta invernale indoor: il 27 dicembre a Potenza (Il Picchio, nel nuovo spazio dedicato ai live), il 30 dicembre a Villa d’Agri (pub Blackout), il 2 gennaio a Corleto Perticara (Era Ora Pub).

Le tre “special night Fuori Luogo” del periodo natalizio arrivano a un mese dall’uscita del secondo singolo estratto dall’album Fuori Luogo (suo secondo lavoro da cantautore solista), il brano “Quel che avvicina al bene”, che ha subito convinto le radio e il pubblico entrando e permanendo al secondo posto – per quattro settimane – nella classifica indipendenti emergenti, e distinguendosi con la sedicesima e la quindicesima posizione anche tra gli indipendenti già affermati.

Nel programma dei tre concerti troviamo – ad accompagnare i suoi brani più noti, come i singoli tratti dai due album Fuori Luogo e Di Passaggio – successi dei Queen, Sting, Pearl Jam, in una inedita veste acustica arrangiata per l’occasione.

Ad accompagnarlo al basso, è lo storico musicista della sua band, Antonello De Luise.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.