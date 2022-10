Il 6 novembre gara Nazionale “10° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano”

Archiviata la stagione giovanissimi in cui la Team Bykers Viggiano è risultata vincitrice del campionato regionale e dopo la brillante organizzazione della Coppa Italia Giovanile XCO riconosciuta dai vertici federali, si appresta ad organizzare per il secondo anno consecutivo una gara di ciclocross a valenza nazionale con la speranza di replicare la maggior presenza di partenti in una gara del Sud Italia nella gara svolta l’anno scorso. A riprova di quanto detto sopra le gara fa parte delle sei prove valide per l’assegnazione del titolo italiano di società e valida anche come prova unica di campionato regionale ed è inserita all’interno del “Trofeo Mediterraneo Cross”,riconosciuto come il più importante del Sud Italia e di cui la Team Bykers Viggiano è uno degli organizzatori. L’importanza dell’evento porterà alla partenza i migliori ciclocrossisti del panorama nazionale tra cui anche diversi campioni italiani e sarà un’ulteriore vetrina per la cittadina di Viggiano che ospiterà la manifestazione in una nuova ed inedita location.

Il percorso tecnico e ben articolato si svilupperà partendo dal Centro polifunzionale di Viggiano per spostarsi poi nella pineta adiacente per una lunghezza di circa 2,5 km con ostacoli naturali ed artificiali dando la possibilità agli atleti di dar sfoggio a tutte le loro potenzialità.

La Team Bykers Viggiano a nome del Presidente Dianò Giuseppe, la componente societaria e lo staff tecnico, ringrazia tutti gli sponsor e le istituzioni che ancora una volta permetteranno di porre l’attenzione nazionale sulla cittadina di Viggiano che sarà ben lieta di accogliere tutti voi il giorno 06 Novembre 2022.

Vi aspettiamo numerosi per far sentire tutto il tifo e calore alle nostre giovani speranze del ciclismo nazionale.

Maggiori informazioni al link