Il 26 dicembre quinta edizione del “Presepe vivente” a San Martino d’Agri

L’evento che ha riscontrato un grande successo nelle prime quattro edizioni.

Il 26 dicembre dalle ore 18:00 andrà in scena nel centro storico di San Martino D’Agri, la quinta edizione del Presepe vivente. L’ingresso è libero e la manifestazione si protrarrà fino alle ore 21:00 circa

L’evento che ha riscontrato un grande successo nelle prime quattro edizioni si preannuncia anche per quest’anno una forma di attrazione culturale e turistica molto rilevante per il territorio, che vede impegnati in prima linea i cittadini di San Martino D’Agri che si sono sempre contraddistinti per le loro capacità organizzative.

Tutto pronto dunque con le scene presepiali con la partecipazione di quasi 150 figuranti. L’allestimento delle scene, previsto tra le vie del centro storico, si snoderà lungo le abitazioni e lungo le piazzette principali del paese. Verranno riprodotti molti “mestieri” dal fornaio alla locanda dell’oste, dalle lavandaie e al fabbro e ai visitatori saranno offerte specialità locali enogastronomiche.