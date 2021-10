“Idee per rigenerare lo spazio pubblico”, pratiche inclusive e sostenibili per l’ex Mattatoio di Moliterno e i Giardini di comunità di Marsicovetere

Si terrà giovedì 14 ottobre, alle ore 16:00, a Moliterno, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Petruccelli – G. Parisi”, l’evento “Idee per rigenerare lo spazio pubblico”, organizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) con la collaborazione dei Comuni di Moliterno e Marsicovetere e gli istituti scolastici F. Petruccelli – G. Parisi di Moliterno e Omnicomprensivo di Marsicovetere. L’evento, che rientra nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS, rappresenta il momento conclusivo e di presentazione del progetto “MOLoop – La rifunzionalizzazione attraverso pratiche inclusive e sostenibili dell’ex Mattatoio di Moliterno”, realizzato dagli studenti dell’I.I.S.S. “F. Petruccelli – G. Parisi”, e del progetto “Fabbriche di Ossigeno – Giardini di comunità” realizzato dai ragazzi dell’I.T.T. di Villa d’Agri – Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere.

L’obiettivo formativo dei due progetti è rappresentato, da un lato dalla promozione della cultura della solidarietà̀ e della cittadinanza responsabile, e dall’altro dalla divulgazione di nuovi modelli di intendere, progettare e abitare gli spazi in ottica green per favorire la condivisione, lo scambio di esperienze tra giovani e l’incubazione di idee di business sostenibile. Nello specifico, il programma formativo del progetto di riqualificazione dell’ex Mattatoio ha fornito a 6 studenti dell’ indirizzo “Costruzione, Ambiente e Territorio” (CAT) dell’Istituto “F. Petruccelli – G. Parisi”, scelti tra i più meritevoli e ai quali verrà erogata una borsa di studio, gli strumenti per riconvertire la funzionalità dell’ex Mattatoio in un hub di incubazione in cui le idee imprenditoriali locali possano svilupparsi e implementarsi sui temi dell’innovazione e dell’economia circolare. Il progetto “Fabbriche di Ossigeno – Giardino di comunità”, invece, ha guidato gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere in un’osservazione diretta del legame tra piante e musica. Una vera e propria narrazione ha accompagnato l’intero percorso didattico. L’esito dell’esperienza è stata la realizzazione del Giardino di comunità di Marsicovetere.

Nel corso dell’evento verranno proiettati i video dei progetti realizzati.

Alla presentazione parteciperanno: Cristiano Re, responsabile progetti territorio di FEEM; Antonio Rubino, sindaco di Moliterno; Marco Zipparri, sindaco di Marsicovetere; Carmine Filardi, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “F. Petruccelli – G. Parisi” e Marinella Giordano, dirigente scolastico dell’I.T.T. di Villa d’Agri. L’accesso all’evento, anche se si svolgerà in presenza, sarà limitato ai posti disponibili, in osservanza delle norme di prevenzione Covid-19.

Sarà comunque garantito un servizio di streaming online su www.facebook.com/iispetruccelliparisimoliterno/