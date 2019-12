I Rotaract Club della zona di Potenza e Val d’Agri a sostegno degli Amici dell’Hospice San Carlo Onlus

Durante la giornata di domani, 22 dicembre, i Rotaract Club di Potenza, Potenza Torre Guevara e Val d’Agri organizzano una raccolta fondi per l’associazione “Amici dell’Hospice di Potenza”. Il tutto si svolgerà presso il ristorante Cibò (Piazza della Costituzione Italiana, Potenza) dalle ore 22:45. Inoltre ad arricchire la serata ci sarà una lotteria con dei premi molto speciali offerti da Tiri, Pesi Scomodi, Cibò e Giovanna Quaratino. Non fartelo raccontare e non perdere l’occasione di fare una piccola donazione. Per ulteriori informazioni contattare la pagina Facebook del Rotaract Club Val d’Agri.