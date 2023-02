I Migliori Casino Online? Tutti a portata di mano

Il gioco online sta diventando una cosa grossa in Italia, in questi quasi tre anni trascorsi dalla fine della pandemia i migliori casino online sono cresciuti sia per volume di gioco che per numero di iscritti, così come nel frattempo ne sono nati decine di nuovi.

Sono legali questi siti in Italia? Sì, se rispettando determinate condizioni e sono talmente tanti che per orientarcisi è meglio ricorrere a risorse come miglioricasinoonline.info, un sito che non solo propone tutti i siti legali in Italia, ma che spiega in modo approfondito come funzioni la legge sul gioco nel nostro Paese.

L’Italia ed i Migliori Casino Online

Nel nostro Paese il gioco digitale è sbocciato più tardi che in tanti altri, questo perché l’Italia ha sempre avuto una legislazione molto stringente sul gioco d’azzardo, che risulta essere lecito solo quando supervisionato dall’organo di controllo designato dal Governo, che per quasi ottant’anni è stata l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (attiva dal 1926 al 2001) e che ora si chiama invece l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, che svolge le sue mansioni dal 2001.

L’AAMS prima e l’ADM poi sono sempre state responsabili di tutti i “giochi di Stato” come Totocalcio, Enalotto, Superenalotto, Gratta e Vinci e via dicendo, così come della Lotteria Italia e di tutti i casinò terrestri presenti sul suolo italiano, così hanno cominciato ad occuparsi anche di gioco online munendo della licenza AAMS / ADM tutti i siti di gioco che rispondono alle linee guida stabilite dal Governo Italiano in fatto di gioco d’azzardo legale.

Ad oggi questi casino online sono tantissimi e per conoscerli tutti da vicino è appunto necessario farsi guidare da risorse come quella citata nell’introduzione, che mettono a portata di mano tutti i migliori casino online con cui è possibile giocare in modo del tutto legittimo e, soprattutto, del tutto sicuro.

Dove trovare i migliori casino online?

Una tale proliferazione di casino online naturalmente giova al mercato, oggi come oggi i giocatori si ritrovano a godere di molte più offerte le condizioni sono senz’altro migliori: niente spese, deposito minimo basso, giochi di ultima generazione e ricchissimi bonus, è questo che attende chiunque oggi decida di iscriversi ad un casino AAMS / ADM.

Il rovescio della medaglia è che in un’offerta tanto grande risulta ovviamente più difficile orientarsi e che comincia ad essere determinante l’affidarsi ad una recensione per scoprire tutti i dettagli di un nuovo casino online, recensione che però non sempre può venire considerata affidabile: è qui che dimostrano la loro importanza portali come MiglioriCasinoOnline.info, un sito interamente dedicato al gaming ed ai casino online nel quale poter trovare tutto riguardo al gioco, ma soprattutto un sito referenziato le cui parole possono venire considerate come affidabili.

Ispirandosi alla struttura di una loro recensione è possibile individuare facilmente tutti gli aspetti di un casino online da considerare come fondamentali, quegli elementi a cui prestare sempre attenzione quando di valuta un sito

Bonus e promozioni – il bonus di benvenuto, con o senza deposito, ma anche i bonus di gioco, i free spin ed i jackpot che attendono un giocatore quando si iscrive in un casino online;

Giochi disponibili – il catalogo giochi, i provider, le slot machine, il poker e tutti i giochi da tavolo che il casino online mette a disposizione di propri clienti;

Scommesse sportive – la disponibilità di scommesse sportive di qualità che diano accesso a tanti eventi di tutti gli sport più importanti (così come alle scommesse live), tutto sempre a fronte di quote di qualità che rendano ancora più conveniente la scommessa;

Gioco Live – la presenza e la qualità del casino live che permette di giocare in diretta streaming con veri croupier, ovvero l'ultima evoluzione dei software di gaming online;

Stile – le scelte grafiche che permettono ai giocatori di trovarsi più o meno a loro agio durante le lunge sessioni di gioco o scommesse che trascorrerà online;

Esperienza di utilizzo – la semplicità e la qualità della navigabilità all'interno del sito, questo sia da sito desktop che da app mobile;

Metodi di pagamento – tutti i metodi disponibili sul sito per permettere di fare tutte le transazioni economiche, siano esse un deposito o un prelievo, facendole sempre sicuri da ogni rischio;

Programma Vip – la presenza e la struttura del programma fedeltà chiamato a premiare i giocatori aggiungendo convenienza man mano che continuano ad utilizzare lo stesso sito;

Sicurezza – la presenza della licenza AAMS / ADM, ma anche dei sistemi di crittografia con cui il casino online fa stare sicuri i propri utenti;

Processo di registrazione – l'iter a cui i giocatori vanno incontro per effettuare la registrazione del proprio conto di gioco;

Servizio clienti– la qualità dell'assistenza clienti e tutti i metodi per poterci entrare in contatto.

Perché i migliori casino online sono quelli AAMS / ADM

I casino online con licenza AAMS / ADM (come ad esempio Snai) possono venire considerati come i migliori sul mercato perché, rispettando alla lettera le leggi sul gioco vigenti in Italia, permettono ai giocatori di stare sempre sicuri su tutto: sulla regolarità dei bonus, sulla qualità dei giochi, sulla possibilità di incassare le vincite e su tutto quel che di più importante ci possa essere su questi siti web.

Oltre a tutto questo c’è però anche qualcos’altro: i casino online con licenza AAMS/ADM sono anche gli unici in grado di fornire sempre contenuti di supporto e funzioni speciali atte a prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo.

La ludopatia è un fenomeno in crescita e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha imposto ai siti di gioco di promuovere la prevenzione e di sensibilizzare i giocatori su come riconoscere e trattare i primi segnali di un’eventuale dipendenza, una “missione” che in seguito al recente cambio al vertice dell’ADM (come riportato in questo articolo) diventerà ancora più importante.