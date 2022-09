I casinò della Basilicata (Italia) sono il luogo ideale per staccare la spina

Come tutti noi sappiamo, non esistono casinò autorizzati in Basilicata, poiché gli unici casinò terrestri autorizzati in Italia sono al nord e sono: il Casinò di Sanremo (nell’omonima cittadina ligure), il Casinò di Campione (a Campione d’Italia), il Casinò di Venezia e il Casinò de la Vallée (a Saint-Vincent). I giocatori della Basilicata che quindi desiderano fare qualche puntata al tavolo verde, dovranno o fare molta strada oppure scegliere il miglior casinò in Italia, ma online.

I casinò in Italia con licenza AAMS sono davvero tanti e basta controllare la lista casino online dell’omonimo ente (oggi ADM) per rendersi conto come ci sia solo l’imbarazzo della scelta. Tutti coloro che desiderano giocare ai casinò online in Italia, non devono fare altro che accedere al proprio portale di gioco preferito e scegliere il gioco su cui desiderano puntare il proprio denaro. Ciò nella speranza anche di vincere somme che possono cambiare la vita da un giorno all’altro.

Quali casinò devono scegliere i residenti della Basilicata

La prima cosa che gli utenti della Basilicata dovranno assicurarsi, è che il famoso casinò in Italia online che hanno scelto, sia sicuro al 100% e accetti gli utenti italiani. Questo perché anche quelli senza licenza ADM possono essere visti come affidabili, anche se noi consigliamo sempre di giocare ai casinò online in Italia con regolare licenza.

Alcuni, infatti, sono dotati di licenze internazionali, come quella del Curaçao o di Malta. Per cui, non tutti i casinò famosi all’estero accettano gli utenti italiani. Utilizzare casinò con licenza italiana, significa anche non avere mai problemi con i prelievi, poiché i depositi, state pur certi, che li accettano tutti!

Qual è la reputazione dei casinò online in Basilicata?

Non è facile sapere se un casinò online è affidabile o meno prima di aver vinto una grossa somma e di averla incassata. È proprio questo l’evento che determina la vera immagine dell’operatore. In effetti, sono molti gli eventi in cui anche il più famoso casinò in Italia hanno truffato i loro giocatori. Non si tratta di nulla di inaudito. Le pratiche standard applicati dai siti truffa sono le seguenti:

Il casinò non è disposto a pagare le vincite che sono legittime al 100%

La loro scusa potrebbe essere la seguente: “Si è trattato di una modifica del software e non sarebbe dovuto accadere. Possiamo risarcire il 10% delle vostre vincite”

Vi dicono di giocare una certa quantità di denaro prima di poterlo incassare

Il casinò ha installato limiti di prelievo ridicoli che impediscono di incassare per anni

Bloccano i vostri prelievi per settimane o mesi

Il casinò utilizza qualsiasi altro modo che gli venga in mente

I giochi da casinò più popolari tra gli utenti della Basilicata

Ognuno di noi ha probabilmente un gioco preferito. E molto probabilmente, quando scegliamo un casinò, ne cerchiamo uno che offra proprio quel gioco. L’elenco dei casinò in Italia fornito dall’ADM consente di filtrare i casinò in base al provider o al tipo di gioco. In questo modo è possibile trovare facilmente quelli che offrono il Baccarat o il poker, ad esempio.

Indipendentemente dal fatto che preferiate la roulette, il baccarat, il black jack, il poker o qualsiasi altro gioco da casinò, siamo più che sicuri che un sistema di filtraggio vi sarà molto utile.

Assistenza professionale per tutti gli utenti

Poiché i termini e le condizioni anche del miglior casinò in Italia possono variare, è molto importante che abbiate la possibilità di chiedere maggiori informazioni su questi aspetti. È qui che entra in gioco l’importanza di un’assistenza tecnica professionale per gli utenti che risiedono in Basilicata.

Di solito, quanto più veloce è l’assistenza, tanto meglio è. Risolvere un problema in pochi minuti è molto meglio che farlo in qualche giorno. Ecco perché non potremo mai sottolineare abbastanza l’importanza di un supporto 24/7. Idealmente sotto forma di chat dal vivo. Se il supporto funziona solo via e-mail o attraverso un numero telefono che non risponde mai, i campanelli d’allarme dovrebbero iniziare a suonare e sarebbe meglio scegliere un altro sito.

Gli utenti della Basilicata sono in cerca di bonus promettenti!

I bonus e le promozioni sono la strategia di marketing principale anche de il più grande casinò in Italia per attrarre i giocatori. Se usati correttamente, i bonus possono certamente contribuire a trattenere un giocatore più a lungo su un sito, rendendogli meno costoso il dedicarsi al suo hobby preferito. Alcuni potrebbero addirittura guadagnarsi da vivere utilizzando esclusivamente i bonus che vengono offerti dai casinò online ai giocatori residenti in Basilicata. Queste persone sono chiamate “cacciatori di bonus” e di solito sono clienti non desiderati da un casinò.

Per evitare che i cacciatori di bonus abusassero delle promozioni offerte, i casinò online hanno stabilito diverse regole o termini e condizioni da rispettare durante l’utilizzo dei bonus. Se le infrangete, il casinò potrebbe giustamente cancellare il vostro bonus e sequestrare le vincite. Vale sicuramente la pena di leggere tutti i termini e le condizioni dei bonus, per evitare di trovarsi in una posizione che non si desidera, architettata anche da il più grande casinò in Italia.