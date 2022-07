Guardia di Finanza: visita a Potenza del comandante interregionale

Nei giorni 20 e 21 luglio 2022, il nuovo Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza – Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone – competente su tutte le Fiamme Gialle che operano sul territorio della Campania, Puglia, Molise e Basilicata, è giunto nel capoluogo di regione lucano, in visita, per la prima volta, al Comando Regionale Basilicata.

L’Autorità, accolta dal Comandante Regionale Basilicata, Generale di Brigata Gaetano Scazzeri, presso la caserma “M.C. Gerardo Forlenza C.V.M.” di via della Meccanica di Potenza, ha fatto visita, in data 20 luglio, alle Autorità alla sede di Potenza e, successivamente, in data 21 luglio, ha incontrato i Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, il Capo di Stato Maggiore e i Comandanti di tutti i Reparti dislocati sul territorio regionale, oltre ad una cospicua componente di militari in servizio, rappresentanti della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e membri del Consiglio di Base della Rappresentanza militare.

Nel corso dell’incontro, l’alto Ufficiale ha affrontato le tematiche più rilevanti relative al personale, alla logistica e all’attività operativa, evidenziando il ruolo e le funzioni strategiche del Corpo, inteso quale Istituzione capace di corrispondere efficacemente ai mutamenti del contesto generale, a tutela degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea e del Paese, a salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini. Particolare attenzione è stata posta al tema della verifica circa il corretto impiego dei finanziamenti erogati nell’ambito del PNRR che vede il Corpo particolarmente impegnato in una incisiva azione operativa finalizzata ad impedire che la massiva contribuzione comunitaria possa essere intercettata e deviata dalle organizzazioni criminali.

Al termine della giornata, il Comandante Interregionale ha espresso parole di apprezzamento al Comandante Regionale per i brillanti risultati conseguiti e per la positiva considerazione di cui la Guardia di Finanza gode tra le varie Istituzioni e nella collettività.