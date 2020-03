Guardia di Finanza di Viggiano: sanzioni ai commercianti sul caro prezzi e auto-dichiarazioni false

Send an email





Emergenza Coronavirus i militari della Tenenza guardia di finanza di Viggiano sono impegnati h24 sul territorio della val d’agri a contrasto del caro prezzi che alcuni commercianti senza scrupolo adottano, nei controlli delle auto-dichiarazioni e ci sono ancora persone che pur di uscire da casa adducono ogni tipo di scusa, nei presidi fissi a vigilare che i mezzi e le persone in transito rientrano in quelle categorie autorizzate a muoversi così come stabilito dal decreto del 25 marzo e a tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica.





Sono state controllate numerose dichiarazioni e in parecchi casi comminate le sanzioni previste dal decreto, inoltre elevate sanzioni nei confronti di quei commercianti che hanno aumentato i prezzi senza giustificato motivo.