Giovedì 7 dicembre a Viggiano seminario ARPAB sulla ricerca e protezione ambientale

Il 7 dicembre presso il Teatro Comunale “Francesco Miggiano” di Viggiano, si terrà un importante seminario sulla ricerca e protezione ambientale, dal titolo “Il Monitoraggio degli Ecosistemi: una Nuova Generazione di Indicatori per la biodiversità”.

L’evento, organizzato dall’ ARPA Basilicata (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata) in collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e l’Università di Bologna, inizierà alle ore 10 e terminerà alle 14.

Il seminario sarà aperto dai saluti istituzionali del Direttore Generale di Arpab, dott. Donato Ramunno, dell’assessore all’Ambiente e Territorio della Regione Basilicata, on. Cosimo Latronico e del Sindaco di Viggiano, avv. Amedeo Cicala. Seguiranno gli interventi del dott. Achille Palma, guida tecnico-scientifica dell’agenzia, che presenterà nel dettaglio il progetto di ricerca, e del Direttore Generale di Arpa Puglia, avv. Vito Bruno.

Il tema centrale del convegno sarà la presentazione di una nuova generazione di indicatori per il monitoraggio della biodiversità negli ecosistemi, con particolare attenzione all’area della Val d’Agri, dove Arpab, con ISPRA e università di Bologna, conduce da anni attività ricerca. Verranno illustrati nel dettaglio i risultati di questi studi, che sono stati recentemente presentati al convegno GEO-Bon, tenutosi nel mese di Ottobre a Montreal in Canada, dove Arpab è stata invitata a presentare il caso di studio, e confrontarsi con ricercatori di tutto il mondo per avere occasione di esperienza e arricchimento.

Gli esperti approfondiranno le metodologie e le risultanze del monitoraggio basate su indicatori e indici della biodiversità, con casestudy riguardanti gli ambienti acquatici e più nello specifico l’ecosistema della Val d’Agri.

Ci sarà infine spazio per il dibattito e le domande del pubblico, coordinate dal dott. Gaetano Caricato di Arpab.

La presenza del Direttore Generale di Arpa Puglia, avv. Vito Bruno, testimonia l’interesse della Regione Puglia per questi studi, considerato che essa attinge importanti risorse idriche dai bacini lucani, primo fra tutti quella del lago del Pertusillo in Val d’Agri.

La ricerca di nuovi indicatori di biodiversità per il monitoraggio dell’ecosistema, riveste quindi importanza strategica, per la tutela e la conservazione di importanti risorse ambientali, indispensabili non solo per la Basilicata, ma anche per le regioni limitrofe, ad iniziare appunto dalla regione Puglia, prima fruitrice dell’acqua degli invasi della Basilicata.