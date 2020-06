Giornata mondiale del donatore, così le Avis locali si preparano a celebrare il 14 giugno

Sarà l’Italia ad ospitare l’evento globale dell’edizione 2020 del World Blood Donor Day, celebrato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno il 14 giugno. L’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti assegnato al nostro paese la candidatura, avanzata lo scorso anno dal ministero della Salute, Centro nazionale sangue e Associazioni e Federazioni di donatori.

Nonostante non sia possibile organizzare appuntamenti che raccolgano in piazza centinaia di persone, le varie sedi sparse sul territorio nazionale hanno deciso, così come la stessa AVIS Nazionale, di organizzare diversi appuntamenti che, tramite post e immagini o iniziative solidali, contribuiscano a rilanciare l’importanza di questa data







Perciò invitiamo tutti, sabato 13 giugno dalle ore 07:30, a donare in sicurezza e responsabilmente nel nostro centro di raccolta che ha sede presso i locali sociali al Kiris Hotel.

Poi l’appuntamento da non perdere è seguire dal palco virtuale di YOUTUBE di RISO FA BUON SANGUE streaming – in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue proclamata dalla Organizzazione mondiale della sanità la seconda tappa del tour 2020 di Riso fa buon streaming,” la comicità per la promozione della donazione di sangue”, DOMENICA 14 GIUGNO in diretta streaming ore 21.00! Ospiti il Presidente di AVIS Nazionale Gianpietro Briola e vari Presidenti di AVIS regionali e comunali.

GRANDI comici e cantanti, da Zelig: Francesco Damiano, Leo Mas, Davide Stefanato, Paolo Favaro, Susanna Fontana e da The voice of Italy Alberto Lionetti.