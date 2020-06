GazzettaMusica – Intervista esclusiva ad Antonino Barresi

Alla scoperta di un progetto innovativo che mescola diversi generi musicali per produrre nuove ed esclusive sonorità.

Questo ( e molto altro) è “Barresi Project“.

Martedì 9, alle 18 sulla nostra pagina facebook, avremo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il musicista di origini lucane Antonino Barresi. Tanti i temi da affrontare: la ripartenza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, l’estate alle porte e le nuove proposte artistiche del gruppo. Non mancate, vi aspettiamo!

Ultime novità su Barresi Project:







Con l’ ormai prossima l’uscita del Terzo Cd ufficiale “Dynamo” , torna in Live il Barresi Project, in tour da Aprile 2019.

Un invito all’ascolto rivolto ai ricercatori di nuovi generi e linguaggi strumentali, in un ampio raggio, che spazia tra World Music, Folk-Jazz ed Elettronica con echi cantautorali , che fanno del Barresi Project ,un progetto unico nel panorama nazionale.

Innumerevoli gli open live e gli after show , per artisti nazionali ed internazionali tra cui SEAN KUTI & ENZO AVITABILE, ALMAMEGRETTA, JAMES TAYLOR QUARTETT, CLEMENTINO&THERIVATI, DJ GRUFF…etc.

Moltissimi, inoltre, i collaboratori ospiti nei 3 album del collettivo bolognese tra cui ricordiamo Roberto Freak Antoni(Skiantos), Dj TY1, Alex Trebo e Danilo Mineo (Mop Mop),Midihands, Dj Mandrayq (Alien Army), oltre ai jazzisti Pasquale Mirra e Felice Del Gaudio.”