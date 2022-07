Gadget promozionali: i trend dell’estate per promuovere la vostra attività

Siete a corto d’idee per dei gadget personalizzati per l’estate 2022? Per promuovere la vostra attività nel periodo estivo, c’è bisogno di utilizzare un po’ di fantasia. Vi sono alcuni gadget davvero da non perdere, i quali potrebbero essere la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a promuovere la propria attività, nemmeno nel periodo estivo. Scopriamo insieme quali sono alcuni gadget per

l’estate 2022 e perché vale la pena sceglierli per la propria attività!

Occhiali da sole e ventagli personalizzati

Un gadget originale e trendy sono gli occhiali da sole. Si tratta di un gadget che verrà utilizzato frequentemente durante tutta l’estate e anche durante il resto dell’anno, in quanto è sempre importante proteggere la vista dal sole. Sarà sicuramente un ottima opzione che permetterà di esporre il vostro marchio al meglio. Potrete infatti optare per occhiali da soli personalizzati affidandovi a realtà specializzate come Maxilia.it.

Un’altra idea di gadget promozionale per l’estate che potrebbe fare al caso vostro sono i ventagli. Una scelta adatta soprattutto nel periodo estivo: con l’aumentare delle temperature averne con sé, fa sempre comodo. Inoltre si possono scegliere in tutte le tipologie e formati: poi potete personalizzarli con il vostro logo.

Bottiglie d’acqua, teli da mare e giochi

Altro gadget cruciale potrebbe essere quello di scegliere delle bottiglie d’acqua personalizzate da portare con sé in modo tale da garantire non solo il risparmio dell’utilizzo della plastica, ma al contempo anche una pubblicità per la propria attività. Funzionano col meccanismo del passaparola e sono anche uno dei gadget più produttivi.

Anche il telo da spiaggia è una bella idea di gadget promozionale adatto per l’estate. Potete realizzarlo con il vostro logo, nome o anche semplicemente solo con uno slogan inserito che richiami alla vostra società: questo oggetto può essere portato in spiaggia e quindi rappresenta la scelta ideale per chi vuole promuovere la sua attività con dei gadget personalizzati, nel corso dell’estate. Si può scegliere tra tanti colori e altrettante fantasie!

Carte da gioco, ma anche da puzzle o altri giochi di società: questa potrebbe essere un’ottima idea di personalizzazione di un oggetto da mare e dunque, sarebbe un ottimo modo per riuscire a far sì che i vostri potenziali clienti vedano il marchio anche facendo dei semplici giochi in spiaggia, come accade spesso durante il corso dell’estate. Si può spaziare con la fantasia, con un’idea innovativa che sicuramente sarà in grado di colpire i potenziali clienti della vostra attività!

Borsa e Lanyard

Che ne dite di realizzare delle borse personalizzate da portare in spiaggia? Realizzatele con il vostro logo, più o meno capienti, affinché siano comode: ciò vi permetterà di far sì che gli utenti le portino con sé in spiaggia. In alternativa potete realizzare dei semplici sacchetti personalizzati, in poliestere o altri tipi di shopper ideali per promuoversi. Le borse con logo, ovvero delle belle bags personalizzate, sono ideali per chi ha deciso di mirare sulla cosiddetta “borsa pubblicitaria” per promuovere la propria attività.

Infine consigliamo i lanyard, un vero e proprio laccio da collo per agganciare il telefono o altri effetti personali. Si tratta di un alleato immancabile in spiaggia. Questo gadget economico rappresenta sicuramente un’ottima soluzione per coloro che vogliono promuovere la propria attività seguendo i trends dell’estate e scegliendo degli oggetti utili che gli utenti continueranno a portare sempre con sé, anche quando il caldo si farà sentire!