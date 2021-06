Fuori ora “Que pasa“, il nuovo singolo del cantautore Carlomagno, distribuito da Artist first su tutti i digital store.

Il brano profuma d’estate e spensieratezza, ma lancia un messaggio universale: la vita è una sfida e la chiave per vincere è il coraggio di rischiare. Nel videoclip – firmato Cubo produzioni e pubblicato in anteprima sul blog dell’Espresso – la telecamera segue, in un piano sequenza, il protagonista che, nonostante il clima gioioso di una festa in piscina, è insondabile nel suo outfit da giacca e cravatta. Ma quando la musica incalza, tutto cambia e l’assolo di tromba nel finale, scritto e interpretato da Michele Buonsanti, è la sorpresa che non ci si aspettava.

Dichiaratamente indie pop, il singolo svela le influenze del rock classico cantautoriale italiano. Non è un mistero difatti che il percorso di Carlomagno – artista classe 1993 – sia ricco di metamorfosi. Dai due dischi (incisi nel 2015 e 2017) all’ultimo singolo “Cristallo Baccarat”, la sua strada ha incontrato diversi bivi stilistici, alla scoperta dei suoni acustici e di sonorità più minimali e fresche speziate dalle influenze del rock internazionale anni ’80. Il percorso artistico di Carlomagno è un meraviglioso specchio di questo singolo che invita a mettersi in gioco: la timidezza non lo ha allontanato dai riflettori e la sua prima vera esibizione live è avvenuta direttamente alla presentazione del primo disco, un lancio a cui è seguito un primo tour di 12 date tra Firenze e Roma. Convinto sostenitore dell’inestimabile valore della parola, il cantautore lucano ha studiato al CET di Mogol ed è autore per molti interpreti. In questa veste ha conquistato la finale del Premio Mia Martini.