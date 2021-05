Fondovalle dell’Agri, furgone contro auto: muore un uomo

Un uomo di 70 anni, di Montalbano Jonico è morto in un incidente stradale sulla 598 “Fondo Valle D’Agri”. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un furgone ed un’autovettura che non ha lasciato scampo al 70enne. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina 28 maggio.

Il tratto di strada interessato è stato provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto al km 122,500, nel territorio comune di Scanzano Jonico (Mt).

Sul posto è intervenuto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118.