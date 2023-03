Fondazione Leonardo Sinisgalli e Associazione Insieme Onlus festeggiano il compleanno del poeta ingegnere di Montemurro

Il 9 marzo, in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo Sinisgalli, la Fondazione Leonardo Sinisgalli e l’Associazione Insieme Onlus organizzano una speciale iniziativa dal titolo “Buon compleanno Leonardo”, in programma alle ore 17:30 nella Sala Falcone e Borsellino dell’Associazione, in Viale del Basento 102 a Potenza.