Firmata intesa tra presidenza del Consiglio e Guardia di finanza

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
PRESIDENTE ROBERTO CHIEPPA, E IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA, GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, HANNO SOTTOSCRITTO OGGI IL NUOVO
PROTOCOLLO D’INTESA IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL “GOLDEN POWER”,
RECENTEMENTE RAFFORZATA CON IL DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21.
TALE NORMATIVA, NEL QUADRO DELLE MISURE URGENTI A CONTRASTO DEGLI EFFETTI
ECONOMICI E UMANITARI CONSEGUENTI ALLA CRISI UCRAINA, REGOLA I POTERI
SPECIALI SPETTANTI ALL’AUTORITÀ DI GOVERNO NEI SETTORI DELLA DIFESA, DELLA
SICUREZZA NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NEI
SETTORI DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI.
L’ACCORDO CONSOLIDA LA STRETTA COLLABORAZIONE TRA LE DUE ISTITUZIONI,
PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ PER L’ESECUTIVO DI AVVALERSI DEL CORPO
NELL’OTTICA DI TUTELARE GLI ASSET STRATEGICI ITALIANI IN PRESENZA DI TENTATIVI
OSTILI DI ACQUISIZIONE.
IL POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE CONSENTIRÀ DI AFFRONTARE I RISCHI
PROVENIENTI DALLE MINACCE EMERGENTI, SPECIE NELL’ATTUALE SCENARIO SOCIOECONOMICO, SEGNATO DALLA PERDURANTE CRISI SANITARIA E DAL CONFLITTO RUSSOUCRAINO, RAFFORZANDO ULTERIORMENTE LO SCAMBIO INFORMATIVO E LA
COLLABORAZIONE IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO.
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,