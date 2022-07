Firmata intesa tra presidenza del Consiglio e Guardia di finanza

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

PRESIDENTE ROBERTO CHIEPPA, E IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI

FINANZA, GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, HANNO SOTTOSCRITTO OGGI IL NUOVO

PROTOCOLLO D’INTESA IN ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL “GOLDEN POWER”,

RECENTEMENTE RAFFORZATA CON IL DECRETO LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21.

TALE NORMATIVA, NEL QUADRO DELLE MISURE URGENTI A CONTRASTO DEGLI EFFETTI

ECONOMICI E UMANITARI CONSEGUENTI ALLA CRISI UCRAINA, REGOLA I POTERI

SPECIALI SPETTANTI ALL’AUTORITÀ DI GOVERNO NEI SETTORI DELLA DIFESA, DELLA

SICUREZZA NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NEI

SETTORI DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI.

L’ACCORDO CONSOLIDA LA STRETTA COLLABORAZIONE TRA LE DUE ISTITUZIONI,

PREVEDENDO LA POSSIBILITÀ PER L’ESECUTIVO DI AVVALERSI DEL CORPO

NELL’OTTICA DI TUTELARE GLI ASSET STRATEGICI ITALIANI IN PRESENZA DI TENTATIVI

OSTILI DI ACQUISIZIONE.

IL POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE CONSENTIRÀ DI AFFRONTARE I RISCHI

PROVENIENTI DALLE MINACCE EMERGENTI, SPECIE NELL’ATTUALE SCENARIO SOCIOECONOMICO, SEGNATO DALLA PERDURANTE CRISI SANITARIA E DAL CONFLITTO RUSSOUCRAINO, RAFFORZANDO ULTERIORMENTE LO SCAMBIO INFORMATIVO E LA

COLLABORAZIONE IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO.

