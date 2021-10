Festival di Potenza 2021: iscrizioni aperte fino all’11 novembre

Ultimi giorni per l’iscrizione al Festival di Potenza 2021. Il Gran Galà si terrà il 4 dicembre prossimo a Sasso di Castalda (Teatro Comunale “Mariele Ventre”), per gentile concessione dell’Amministrazione Comunale di Sasso di Castalda. Le iscrizioni per cantanti, cantautori, artisti dello spettacolo scadono l’11 novembre prossimo al sito: www.festivaldipotenza.com

Il direttore artistico Mario Bellitti sottolinea che l’edizione del ventennale consolida un primato di cui siamo orgogliosi perché la nostra è la manifestazione di spettacolo più longeva non solo in Basilicata ma in tutto il Sud. Un evento cresciuto in qualità artistica che ha saputo rinnovarsi passando dallo “storico” concorso a vetrina per giovani talenti e professionisti, oltre ad appuntamento fisso per agenti di spettacolo, compositori, musicisti. Questa edizione – aggiunge Bellitti – coincide con la ripresa dello spettacolo dal vivo che con il blocco totale e più di recente parziale ha registrato una situazione di grave sofferenza per gli operatori, artisti e per il pubblico che solo di recente si sta riavvicinando alle sale di teatro e alle piazze. Senza dimenticare i tecnici, i collaboratori, le numerose figure di lavoratori stagionali e precari. C’è quindi bisogno di individuare misure straordinarie di sostegno per la piena della ripresa del settore. Ringraziamo il sindaco Rocchino Nardo e l’Amministrazione di Sasso – con cui abbiamo costruito un ottimo rapporto di cooperazione consolidato con il Festival Melodie alla Luna – che ha creduto e sostiene il nostro progetto degli spettacoli dal vivo.