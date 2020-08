FCA conferisce il premio Customer First Award for Excellence alla concessionaria Gruppo Maffei!

La concessionaria Gruppo Maffei con sedi a Matera, Potenza, Altamura e Atena Lucana è tra i primi concessionari FCA in Europa ad ottenere l’importante riconoscimento “Customer First Award for Excellence” per il primo semestre 2020.

Il premio giunge a conferma dell’impegno nel raggiungimento dell’eccellenza nell’esperienza del cliente attestando che la concessionaria Maffei ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative in merito a:







Soddisfazione del cliente Processi di Vendita e Assistenza Formazione del personale Conformità di Showroom e Officina agli standard FCA.

Google sarà il partner ufficiale di FCA in questa

iniziativa europea. lI programma Customer First Award for Excellence è supportato infatti dalla tecnologia di Google Cloud.

Gruppo Maffei ringrazia per l’importante riconoscimento ottenuto, considerando il raggiungimento dello stesso nel difficile contesto storico ed economico del primo semestre 2020, ed è pronta ad accettare le nuove sfide che si presenteranno.