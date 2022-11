F.A.Me in Val d’Agri, a Grumento e Villa d’Agri

Fine settimana in Val d’Agri per il Festival Appennino Mediterraneo con due appuntamenti di grande valore artistico e di straordinaria forza musicale: sabato 12 novembre, ore 21, a Grumento Nova nel Castello Sanseverino in scena lo spettacolo “Panamerica” e domenica 13 novembre, ore 18.30, a Marsicovetere al centro sociale di Villa d’Agri “Il grande cinema in concerto”.

I due eventi parlano e ci portano dentro un Novecento che racconta storie di emigrazioni che hanno solcato il Mediterraneo per arrivare in America, culla, per gli italiani, di grandi sacrifici ma anche di grandi scoperte come il Cinema e la musica “nuova”, non meno calda rispetto a quella dei luoghi da cui si partiva.

È questo rapporto tra Italia e America, tra note e pellicole, che parlano di progresso, di passioni, di emancipazione, di insuccessi e di successi di “grande bellezza”. È un Novecento nel quale le radici culturali di più generazioni sono solidamente impiantate.

E in questo viaggio artistico si parte sabato 12 novembre da Grumento Nova con lo spettacolo “Panamerica” che navigherà, con i brani di Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Egberto Gismonti e Joao Pernambuco, nelle fantastiche e virtuose mani di due chitarristi, Gianvito Pulzone ed Oscar Bellomo, con il ritmo scandito dal batterista e cantante messicano Israel Varela.

Domenica 13 novembre il progetto artistico si sposta a Marsicovetere presso il centro sociale di Villa d’Agri, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal maestro Giuseppe Salatino che con “Il grande cinema in concerto” ci porterà dentro la magia di Ennio Morricone, i capolavori di Elmer Bernstein, momenti epici con Hans Zimmer e un tributo a John Williams.

In questo viaggio tra continenti, pentagrammi e colonne sonore che hanno alimentato le macchine da presa, in cui Appennino e Mediterraneo si intersecano, il Festival sente tutta l’urgenza e la necessità di ribadire che queste bellezza deve appartenere anche alle generazioni future, ragion per cui sostiene e promuove l’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli eventi del 12 e del 13 novembre sono stati resi possibili anche grazie all’Amministrazione Comunale di Grumento Nova e il GAL “Lucania Interiore” srl, l’Amministrazione Comunale di Marsicovetere e la BCC Basilicata.