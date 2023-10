Equo compenso professioni tecniche: 11 ottobre convegno a Potenza

Mercoledì 11 ottobre dalle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’Immacolata nel Seminario Minore in viale Marconi a Potenza, si svolgerà un convegno organizzato dagli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche di Basilicata dal titolo “L’equo compenso dei professionisti dell’area tecnica. Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

L’evento riveste particolare importanza per approfondire la disciplina dell’equo compenso, istituita dalla Legge n.49/2023 del 20 maggio scorso. In particolare, stabilisce che il professionista abbia diritto ad un compenso equo non inferiore a quanto stabilito dai Decreti Ministeriali 140/2012 e del 17 Giugno 2016 e impone il rispetto delle disposizioni contenute nella stessa legge ai grandi committenti privati (con un numero di dipendenti maggiori a 50 e con fatturato superiore a 10 milioni annui) e alla Pubblica Amministrazione.

Si tratta di un percorso legislativo d’iniziativa parlamentare con prima firmataria l’attuale Presidente del Consiglio Meloni, fondamentale per ristabilire le condizioni di equilibrio all’interno del rapporto contrattuale, indirizzato a ridare dignità alle prestazioni di alta qualità e responsabilità offerte dai professionisti dell’area tecnica anche sul territorio lucano. Questo per consentire il rispetto di quanto contenuto nell’articolo 36 della Costituzione Italiana sul diritto di ogni lavoratore “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia e un’esistenza libera e dignitosa”.

Previsti, tra gli altri, gli interventi dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, e dell’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Potenza, Michele Napoli. Le relazioni a cura del Coordinatore Gdl Lavori Pubblici Rete Nazionale, Ing. Michele Lapenna, e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, Francesco Bonito Oliva.

La partecipazione al seminario è gratuita e consente il riconoscimento dei crediti formativi professionali per gli iscritti agli Ordini e i Collegi delle Professioni Tecniche di Basilicata.