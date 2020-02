“English for all”: sabato 8 febbraio a Moliterno

English for all: inglese per tutti…per tutti gli anglofili, i curiosi, giovani e adulti che intendono avvicinarsi per la prima volta alla lingua e cultura inglese o vogliono migliorare la lingua parlata in maniera naturale e divertente. Gli incontri e le attività saranno svolti con la partecipazione e collaborazione di animatori madrelingua e personale di elevata capacità comunicativa, con l’obiettivo di consolidare le relazioni di comunità e di aprirsi al mondo esterno.

La Proloco Campus Moliterno vi aspetta Sabato 8 febbraio dalle ore 16,30 presso la Bibliomediateca comunale “G. Racioppi” di Moliterno all’Open Day di presentazione; troveremo insieme il percorso di conoscenza più adatto a te!