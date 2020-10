Emergenza covid-19: Didattica a distanza per gli alunni residenti a Tramutola e Marsicovetere

L’Ufficio Scolastico Regionale ha accettato la richiesta inviata dal Sindaco di Tramutolae dal Sindaco di Marsicovetere, per l’attivazione della(Didattica a distanza) per tutti gli alunni residenti nei due comuni ma iscritti in differenti paesi per tutto il tempo indicato nell’ordinanza n.36 del 03 ottobre 2020 del Presidente della Regione Vito Bardi.